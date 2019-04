¿Se detestan? El polémico tuit de Andrés Hurtado sobre Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Magdyel Ugaz

Andrés Hurtado, ‘Chibolín’ compartió una polémica publicación en sus redes sociales. En la foto aparecen las tres conductoras de Mujeres al Mando, Magdyel Ugaz, Jazmín Pinedo y Karen Schwarz abrazándose.

Sin embargo, en el mensaje se lee: "Parece que se quisieran...si el país supiera QUE SE DETESTAN". Esto despertó la sorpresa de los usuarios de las redes y los seguidores de las conductoras del programa.

En conversación con Trome, Karen Schwarz aseguró que todo eso era mentira. “Eso es falso. Andrés es así, gracioso. Cuando fuimos a su programa también nos molestaba con lo mismo”, dijo la esposa de Ezio Oliva.

¿Ustedes tienen un trato cordial?

Súper, nos llevamos bien las tres, nos apoyamos mucho.

¿Está naciendo una amistad?

A Magdyel recién la conocí en ‘Yo soy’ y a Jazmín en ‘Mujeres al mando’, y no te voy a mentir, me he sorprendido mucho con esta linda relación que se está dando entre las tres.

Aunque en redes dicen que acaparas mucho la conversación...

(Ríe) Hablo mucho, pero estamos distribuyendo los temas.

A Magdyel no le gusta hablar mucho de espectáculos, ¿no?

De a poquitos está empezando a hablar de esos temas a su estilo.

Deben estar contentas con el rating que les está favoreciendo.

Estamos construyendo un programa de cero, sabemos que hoy podemos estar bien, mañana bajar y luego subir, pero las 3 tenemos ganas de hacer las cosas bien.