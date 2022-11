En la reciente emisión de “La Voz Perú”, Karen Schwarz no pudo evitar quebrarse al revelar detalles de cómo la música le ayudó a Ezio Oliva a sobrellevar los episodios de ansiedad que padece.

El comentario de la conductora de televisión vino después de que Ezio Oliva felicitara la presentación del trío conformado por Maka “La guapa”, Faustina Martino y Sofía Hanako. El cantante nacional pidió aplauso para las participantes y resaltó el trabajo que hizo Maka, pues durante los ensayos sufrió una crisis de pánico y tuvo que ser socorrida por sus compañeras y por Daniela Darcourt.

“Maka tuvo una crisis de ansiedad, se bloqueó, esto iba más allá. Daniela tuvo que abrazarla, me sacó el sombrero por ti, la manera cómo has emocionada. Se me cayeron las lagrimas porque esto es mucho más valioso de si pasas o no”, resaltó.

“Yo he estado ahí donde estuviste, hace ya 10 años, 15 años, y yo no pude salir de ahí. En televisión nacional me quedé callado por dos minutos, sin poder decir nada, sin poder resolver y tú lo hiciste”, expresó el entrenador.

Tras escuchar a su esposo y padre de sus hijas, Schwarz se dirigió a Maka y le aseguró que el discurso de Ezio es real y que ella ha sido testigo de su lucha.

“Él sufre ataques de pánico y la música lo ha levantado de esos momentos complicados. Él, de repente, no lo ha dicho ahora, pero sí lo ha hecho público (...) ‘Maca’, él realmente te lo dice de corazón. La música lo liberó de esos ataques (de ansiedad) que aún continúan. Soy testigo de su lucha y de que la música es su mejor medicina” , dijo Karen con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

Por su parte, Ezio Oliva no puedo evitar conmoverse con las palabras de su esposa, incluso Eva Ayllón se acercó a él para abrazarlo.

VIDEO RECOMENDADO

Karen Schwarz se quiebra al hablar de Jazmín Pinedo: “Siento mucho dolor”

Karen Schwarz se quiebra al hablar de Jazmín Pinedo: “Siento mucho dolor”

TE PUEDE INTERESAR

Giuliana Rengifo reconoce que pasó la noche en casa de Eduardo Rimachi

Tefi Valenzuela revela cuánto gana en México: “En Telemundo me pagaron más de 50 mil dólares por tres meses”

Tilsa no invitó a Ethel a su boda: Esto hizo la hija de Gisela mientras se desataba la juerga en Pachacamac