Karen Schwarz llora por su esposo Ezio Oliva, quien viaja a México

Karen Schwarz , Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz, descartaron que exista una guerra de egos y rivalidad entre ellas, ahora que van a conducir el programa ‘Mujeres al mando’, que desde este lunes se emitirá por Latina de 9 a 11 de la mañana.



“En particular quiero mucho este horario, donde aparte de trabajar me permite quitarme las pestañas, extensiones y llegar a mi casa para seguir siendo mamá. Ahora somos tres mujeres, muchos dicen que es difícil, seguro que se deben odiar, pelear o mirar con ojitos malos, pero no, somos tres mujeres que estamos acá para aprender, aquí no hay egos”, dijo Karen.

Por otro lado, contó que tiene su corazón dividido, pues su esposo

Ezio Oliva radicará en México desde este 3 de marzo.



“Hay una emoción (llora) grande, porque mi familia se separa, pero Ezio sabe que amo esto y él ha luchado 15 años por su carrera, será difícil, pero pese a todo seguiremos juntos y nos encantaría tener más hijos”, detalló.

Por su lado, Jazmín se refirió a la competencia que tendrán en su horario.



“Es totalmente válida y bienvenida, porque el público no tiene por qué engancharse con un personaje o un programa. A mí me cae muy bien Rebeca (Escribens), me encanta y se ha ganado al televidente. Nosotras también queremos ganarnos al público”, precisó.

En tanto, Magdyel Ugaz dijo que llegan para divertirse. “Es un programa donde vamos a divertirnos, tendremos un poquito de todo, moda, espectáculo, cocina, belleza y siempre el tema coyuntural”, contó.