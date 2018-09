Karen Schwarz llora de frustración en la Teletón 2018 porque la gente no apoya | VIDEO

La conductora Karen Schwarz lloró de impotencia al notar que muchas personas en redes sociales ponían en duda la veracidad de las historias que se presentaban en la Teletón 2018.

Karen Schwarz contó que acudió a la Clínica San Juan de Dios para que la apoyen con un tema familiar. Por este motivo, la animadora dijo sentirse muy identificada con los casos sociales que se presentaban.

"Es fácil hablar, inventar, pero si tú no lo has vivido, pues yo sí. Yo he ido a la clínica por un tema muy familiar, y ahí me abrieron las puertas. Estoy aquí, he dejado a mi hija con mi mamá, me duele dejar a mi hija, pero lo hago por ellos, porque estoy agradecida de que mi hija está en casa y está sana", señaló entre lágrimas.

Finalmente, Karen Schwarz hizo un pedido a los más de 31 millones de peruanos para que colaboren con la Teletón 2018 y así poder llegar a la meta.

"Estas historias que estamos viendo en televisión no son cuentos, sino historias reales. Son historias que pasan, pero a veces nos encerramos en nuestra burbujita. Nadie está libre de nada. (...) Por favor. Estamos aquí no solo por un show sino porque estamos trabajando para que al final de la noche lleguemos y sobrepasemos la meta", agregó.