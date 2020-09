A tres meses de haber dado a luz a su segunda hija, la conductora de televisión, Karen Schwarz no tuvo problemas con publicar en Instagram un par de fotos mostrando su “barriguita” con el fin de alentar a las mujeres que acaban de dar a luz a sentirse bellas tal y como son.

La conductora de ‘Modo espectáculos’ escribió un extenso mensaje donde alienta a las mujeres a amarse y no temer al qué dirán.

“¡Así soy yo! ¡Me han visto los últimos meses en pijama, sin maquillaje, despeinada, como soy! Hoy mi trabajo hace que me ponga un poco perica. Por mucho tiempo he escuchado a varias mujeres más preocupadas por sumir (meter) “la barriga” o esconder lo que no quieren que se vea por lo que pueden decir los demás. Mamis que están pasando por una etapa de post parto, no hay nada más bonito que vernos como un todo y sentirnos hermosas así como somos. Mis kilitos son Míos de mi propiedad #A3MesesDeHaberDadoALuz”, escribió Karen en su red social.

En mayo de este año, Karen Schwarz dio a luz a su segunda hija Cayetana fruto de su matrimonio con el cantante Ezio Oliva, con quien tiene otra hija llamada Antonia.

Karen Schwarz debutó en ‘Modo espectáculos’

La conductora debutó este miércoles 2 de setiembre en el programa ‘Modo Espectáculos’ a través de Latina. Pese a la expectativa solo pudo alcanzar 5.1 puntos de rating. Mientras que su competencia, ‘En boca de todos’ logró 8.3 puntos de rating.

Sin embargo, nada está dicho debido a que Karen Schwarz recién empieza a calentar motores y falta mucho pan por rebanar en esta lucha diaria por el rating.

“Modo Espectáculos” con Karen Schwarz se estrena el 2 de setiembre en Latina