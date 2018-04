Karen Schwarz nerviosa por el estreno de su nuevo programa [FOTOS]

Karen Schwarz reveló que está nerviosa con su regreso a la conducción, con el programa ‘En exclusiva’, que se transmitirá desde hoy al mediodía por Panamericana.

“Claro que tengo nervios, estoy al frente de un nuevo programa y no solo como conductora, sino como socia del proyecto. Es decir que también revisaré los contenidos junto a todo mi equipo”, comentó Karen Schwarz.

Además, indicó que tocará todos los temas de la farándula, pero siempre con mucho cuidado. “Lo que quiero es entretener al televidente. Se van a tocar todos los temas de espectáculos pero con mucho cuidado, y espero que el público se enganche”, añadió Karen Schwarz.

Respecto a las críticas, dice que está más preparada tras siete años en pantallas. “Eso siempre va a haber, lo entiendo. Ya tengo siete años en la televisión y escucharé las cosas constructivas”, dijo Karen Schwarz.

Como se recuerda, hace poco Karen Schwarz dijo que respeta la opinión de Georgette Cárdenas, quien aseguró que le dejó un buen ‘colchón’ de audiencia al mediodía en Panamericana.



Hace algunos días, Georgette Cárdenas afirmó que te había dejado un ‘colchón’ de seguidores...

Yo respeto la opinión de todos. Ella aún es parte de Panamericana y no tengo nada que hablar al respecto. Cada uno comenta de su chamba. La encuentro y la saludo de lo más normal. No busquemos confrontaciones donde no existen.

