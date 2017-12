Karen Schwarz y Sofía Franco tuvieron un cordial encuentro en la conferencia de la Teletón, y la conductora de ‘Qué tal sorpresa’ afirmó que ‘los malos entendidos’ quedaron en el pasado.



“Siempre se habla de eso (que hay rencillas entre ellas). Hay que dejar que hablen, es parte del show, pero Sofía y yo, cuando nos encontramos, que siempre es en la peluquería porque tenemos la misma estilista, nos reímos (de lo que dicen), esa parte ya la entendí y ella igual. Como pueden ver, nos reencontramos y es lindo volver a vernos”, dijo Karen Schwarz.



¿Son amigas?

Somos conocidas, pero cada vez que nos vemos hay mucho respeto, cariño... ella me pregunta por mi bebé, yo por el suyo, hay mucho cordialidad.



Se comentaba que tenían una relación tirante porque siempre se dijo que ‘la serruchaste’ en ‘Espectáculos’

Creo, en verdad, que ella no me conocía, yo no la conocía y no hubo, ni siquiera, el momento de conversar para solucionar supuestos conflictos y nada, han pasado casi seis años... Ahora ella está en lo suyo, yo en lo mío, cada una con sus bebés, con sus familias y creo que solo hay que hablar de cosas lindas.



De otro lado, Karen Schwarz contó que este año sí se hará presente en la Teletón, ya que al año anterior estuvo ausente por su embarazo.



