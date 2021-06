Karen Schwarz aseguró que no cree en el ‘darse un tiempo en una relación’ y que si en algún momento su esposo, el cantante Ezio Oliva , le pide un espacio en su matrimonio, ella daría por finalizada su relación.

“Es famoso (el darse un tiempo en una relación) y, la verdad, en algún momento sí lo he propuesto, no lo voy a negar, pero es porque efectivamente hay cariño hacia la otra persona, pero en verdad quieres terminar, solo que no quieres golpearle el corazón y hacer más doloroso el momento. Yo sí lo he hecho y lo tengo que confesar, pero no creo en eso”, contó la conductora de televisión en el programa ‘Mujeres al mando’, donde se tocó ese tema, luego de que la esposa de Christian Cueva, Pamela López, anunciara que se encuentra distanciada del futbolista , a raíz del ampay donde se le ve en una reunión sin respetar los protocolos de bioseguridad.

Karen también comentó que terminaría su relación con el padre de sus dos hijas si en algún momento le pide un espacio en su matrimonio.

“Si Ezio viene y me dice ‘un tiempo’, después de estar casada y con hijos, le digo: ‘Mi amor, sabes que... un tiempo, pero el tiempo no da vuelta atrás y ahí nada más, gracias’”.

Por su parte, Rafael Cardozo comentó que el ‘darse un tiempo’ significa el final de una relación.

“Eso quiere decir que yo puedo estar con otra y después regreso contigo; no, no funciona. Para mí el tiempo es el final de la relación, chau. Si me dices quieres un tiempo, qué quiere decir, que puedes salir con otra y otro, y después vemos, no existe el tiempo, chau”, concluyó