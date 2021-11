Karen Schwarz afirmó que no ha sido fácil lidiar con los ‘haters’ (odiadores) en las redes sociales y ha tenido que buscar ayuda profesional para seguir adelante. Además, hoy regresa a la televisión con ‘Yo Soy Internacional’.

“No ha sido fácil, he buscado ayuda también. Han habido momentos en que he sentido que he estado literal en el subsuelo, donde digo ‘quiero dejar todo’, pero cuando ya tengo cabeza fría y veo a mi familia, digo ‘debes salir adelante’. No permito que nada me hunda, yo misma trato de levantarme y cuando se prende la cámara me emociono, me siento viva”, comentó.

¿Has buscado ayuda psicológica?

Sí, claro. Ezio me ha ayudado mucho a encontrar ese camino. A raíz de lo que pasó años atrás fue al psiquiatra, estuvo con terapias, entonces, desde su experiencia me dijo que ese es el camino. Me considero fuerte, pero también soy un ser humano que siente, llora, me deprimo y me vuelvo a levantar.

Por cierto, hace poco ampayaron a Ezio ingresando a un local. ¿Te molestó?

Cero, yo soy una mujer que quiero que Ezio sea libre. Fue la despedida de soltero de su mejor amigo, que se casó al día siguiente. En verdad, Ezio y yo nos matamos de risa y lo van ver solo no solo esa vez, las próximas veces también porque a mí no me gusta salir mucho. A él le encanta salir con sus amigos y cuando está en Perú más todavía, así que habrá momentos que me verán con él y momentos que no me verán.

Hoy estrenan ‘Yo Soy internacional’...

Sí, yo estoy feliz porque he tenido un respiro de la televisión unos cuantos meses, luego de ‘La Voz Senior’ y, la verdad, que siento como que empiezo otra etapa de mi vida. Este es un formato que el Perú le tiene mucho cariño, pero siempre se reinventa y creo que llega mucho más potente porque nuestros imitadores se van a enfrentar con figuras de otros países. El jurado tiene que ser imparcial, pero en este caso hay que meterle todo para que al final levante la copa un peruano.

Esta noche se estrena 'Yo Soy Internacional' teniendo como jurado a Janick Maceta, Jorge Henderson, Katia Palma y Mauri Stern.

‘Yo Soy’ cumple 10 años, ¿el formato no está desgastado?

Es que creo que este formato te responde, por el mismo hecho que nunca presentamos lo mismo. Ahora sacas de la zona de confort a un ‘José José’, a ‘Juan Gabriel’, a un ‘Pimpinela’ y el jurado también se ha refrescado. Entonces, creo que mientras al Perú le guste ‘Yo Soy’ siempre va a estar.