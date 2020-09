Ezio Oliva conversó con sus seguidores en Instagram y todo iba bien hasta que recibió una curiosa pregunta sobre Karen Schwarz que lo puso en aprietos, ya que no supo qué responder y se mostró algo nervioso al cantante.

“Qué buena pregunta. Te voy a ser sincero: yo no me sentiría tan cómodo, pero si Karen quiere, ella toma la decisión”, dijo el cantante cuando fue consultado si permitiría a su esposa entrar a Onlyfans, una herramienta online de pago que permite a los usuarios tener un seguimiento más íntimo con sus artistas favoritos.

Karen Schwarz también bromeó con esa curiosa pregunta en sus redes sociales y esta fue la respuesta de la pareja de Ezio Oliva: “Lista para abrir mi cuenta. (Broma para los sapos)”.

En entrevista con Trome, Karen Schwarz habló sobre la relación que mantiene con Ezio Oliva, con quien lleva 5 años de casada y 8 de relación. La nueva conductora de “Modo Espectáculos” indicó qué haría si su esposo le es infiel.

La presentadora de Latina comentó que ya había conversado con el cantante sobre si alguna vez es desleal en su relación.

“Le dije: si me eres infiel y me entero, me va a doler, pero serás tú quien pierde a su familia”, dijo Karen Schwarz.

El 20 de mayo, la exMiss Perú dio a luz a la pequeña Cayetana, su segunda hija con Ezio Oliva, para lo cual fue sometida a una cesárea. A finales de mayo, usó sus redes sociales para contar que su pequeña nació con una cardiopatía; sin embargo, con el pasar de los meses está superando este mal.

Ezio Oliva respondió sobre cómo tomaría que Karen Schwarz decida estar en Onlyfans. (IG-TROME)