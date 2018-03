Karen Schwarz dice que ‘Peluchín’ es un tema del pasado [VIDEO]

La conductora Karen Schwarz dijo que ya no tiene ningún roche con Rodrigo González, ‘Peluchín’, pero no aclaró si le gustaría trabajar junto al polémico personaje.



Se comenta que harás un programa de espectáculos en Panamericana, ¿es cierto?

Siempre se dicen muchas cosas, solo puedo responder que estoy contenta. Latina es mi casa. Yo estaré en dos proyectos que no puedo adelantar. He encontrado el quiebre ideal de lo que siempre quise hacer, sin sobrepasar los límites.



¿Y conducirías junto a ‘Peluchín?

‘Peluchín’ es parte de la casa donde estoy y es un tema del pasado. Ando enfocada en mi familia, en trabajar y en la televisión. ‘Peluchín’ está haciendo lo suyo.



¿No hay proyectos con él?

No sé qué decirte, estoy disfrutando de mi hija, no sé los proyectos del canal.



¿Se han cruzado en el canal?

Hasta ahora no, pero yo ya dejé todo en el pasado. Literalmente, estoy en otra.



Cambiando de tema, ¿cómo va tu matrimonio con Ezio Oliva?

Bastante bien.



¿Están buscando el segundo hijito?

Quiero, pero en un año o dos, porque cumpliré 35 años y deseo apurarme para que mi hija tenga con quién jugar. (J. Valle)