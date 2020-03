Coronavirus Perú | En plena cuarentena por el COVID-19, Karen Schwarz estaría apunto de dar a luz a su segunda hija, Cayetana, con tan solo 7 meses de embarazo, así lo confirmó Ezio Oliva quien compartió una fotografía de ambos en la clínica.

“Día 11 en Cuarentena Nacional y nuestra chiquitita empieza a dar señales inesperadas de que quiere llegar antes de tiempo. 7 meses 😳🤦‍♂️❤️”, escribió Ezio Oliva en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Karen Schwarz dio detalles del por qué tuvo que acudir de urgencia a la clínica. La animadora de TV precisó que hace dos semanas no salía de su casa debido a la cuarentena pero esta vez se trataba de una urgencia.

“Llamamos a mi ginecólogo y me ha pedido que vaya a urgencia para que me vea, puede que esté iniciando contracciones porque la barriga se me pone dura. Vamos con calma y prudencia para saber que todo está bien”, indicó la conductora en sus redes sociales.





SE ALEJÓ DE ‘MUJERES AL MANDO’

Debido a las medidas que determinó el Gobierno por el coronavirus, Karen Schwarz se alejará del programa ‘Mujeres al mando’ y realizará una ‘cuarentena’ en su vivienda, según lo confirmó hace unas semanas.

En medio de un enlace que realizó con el magazine de Latina, Karen Schwarz reapareció para informar que se encuentra a salvo junto a su familia respetando las medidas del Estado contra el coronavirus.

Karen Schwarz hace cuarentena en su casa por coronavirus | MAM | TROME