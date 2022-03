Karen Schwarz se pronunció por la polémica que surgió a raíz del triunfo de tres hijas de famosos en el Miss Perú La Pre. La conductora dijo desconocer lo que ha pasado ante el reinado de Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huárac, hijas de Keiko Fujimori, ‘Tomate’ Barraza y Nilver Huárac, respectivamente.

En declaraciones a La República, la conductora dijo que pese a que no ha seguido el tema de cerca sabe muy bien lo que ha pasado. Sin embargo, manifestó que prefiere reservarse sus comentarios.

“Yo lo que creo es que uno tiene que hablar de lo que vive y de lo que sabe y yo, la verdad, estoy dedicada al programa (”Yo soy”), no tengo tiempo para ver televisión, pero sería falso decirte que no sé lo que ha pasado. Es un tema donde mi opinión prefiero reservármela, creo que cada quien vive su experiencia y sobre ella uno tiene que comentar, no sé lo que ha pasado en cuatro paredes ”, argumentó.

Al ser consultada si en un futuro apoyaría a sus pequeñas hijas a postular a un certamen de belleza, Karen Schwarz resaltó que ellas decidirán lo que quieren hacer realmente y que pese a todo las apoyaría.

“Lo que me pueda gustar a mí no importa, es lo que quieran ellas más adelante. Si mis hijas dicen que quieren ser Miss, si quieren ser cantantes o ingenieras, o lo que fuera, la verdad es que yo las voy a apoyar. Ellas (sus hijas) son dueñas de elegir su presente, su pasado y su futuro”, manifestó.

KAREN SCHWARZ MINIMIZA LAS CRÍTICAS

En otro momento, Karen Schwarz restó importancia a las críticas constantes que le llueven de personajes como Magaly Medina y Rodrigo González.

“Aprendí después de 11 años en la televisión que estoy aquí para disfrutarlo, lo que quiera vivir, lo que quiera pasar y (...) le dedico mucho tiempo a lo que me gusta, hacer televisión... No soy perfecta, jamás he pensado ser perfecta, me puedo equivocar y, la verdad, es que soy feliz equivocándome, porque soy imperfecta y eso, literal, me hace feliz”, agregó al medio local.