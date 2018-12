Karen Schwarz reveló que Aneth Acosta le mostró el audio de Antonio Pavón hace semanas, pero decidió no difundirlo

Aneth Acosta y Antonio Pavón fueron retirados del programa 'En Exclusiva', tras difundirse un audio donde el español llamaba 'india marginal' a su examiga y un chat donde la socialité llamaba 'peruanos nacos' a sus compatriotas en el avión.

Karen Schwarz declaró en el programa que en el espacio de TV tenía que mostrar respeto a la audiencia y a su público, por eso, ninguno podía seguir asistiendo como invitado.

"Antonio Pavón y Aneth Acosta ya no son parte de este programa. La relación de amistad la dejo de lado, yo como conductora quiero darle lo mejor que puedo en esta nueva etapa laboral a ustedes, mis televidentes y ustedes se merecen respeto", declaró Karen Schwarz en 'En Exclusiva'.

Pero eso no fue todo. La conductora de TV dejó en claro que el audio que fue difundido hace unos días también se lo mostró Aneth Acosta hace varias semanas atrás, pues ella quería que 'En Exclusiva' lo difunda.

"El día de ayer Aneth lo dijo y yo lo voy a repetir: desde bastante tiempo que yo supe de este audio, y le dije que no se haga público. Uno porque yo creía que la amistad que ellos tenían era más fuerte que el daño que se podía crear públicamente. Ella no quiso solucionarlo con Antonio, ni él con ella. Eso es responsabilidad de ellos", señaló Karen Schwarz.

La conductora dijo que todo su equipo de producción conocía ese audio, pero decidieron no hacerlo público porque no les pareció correcto. Karen Schwarz señaló que todos esperaron que Antonio Pavón y Aneth Acosta pudieran solucionar sus temas, pero no lo lograron.