Una linda noticia. La conductora de ‘Mujeres al Mando’, Karen Schwarz decidió revelar el sexo de su bebé durante el programa. Después de que los invitados dieran su opinión, la exMiss Perú reventó el globo del cual salieron papelitos de color rosado.

Según contó la animadora, solo ella y Ezio Oliva sabían la verdad y que, aunque muchos seguidores en redes le pedían que revelen el secreto, decidieron hacerlo en TV.

A diferencia de su primer embarazo, Karen aseguró que este ha presentado más molestias, como náuseas y fatiga. Incluso, ha tenido que ausentarse en varias ocasiones del programa por los malestares.

La esposa de Ezio Oliva contó que su hija Antonia también quería una hermanita para poder prestarle sus vestidos de Frozen y poder jugar con ella.

Karen Schwarz revela sexo de su bebé (TROME)

El pasado 15 de noviembre, Schwarz anunció su embarazo con un tierno post en redes sociales. En la imagen aparecía su esposo y su hija posando con su pancita.

“SERÉ MAMÁ POR SEGUNDA VEZ ♥️ Guardar este secreto no fue fácil pero había que esperar. Ezio y yo no nos equivocamos al contarle a algunas personas esta linda noticia, personas que nos acompañaron en estos meses guardando el secreto con amor. Gracias! Ahora es turno de ustedes, los que me acompañan en mi día a día con su linda energía. AHORA TENGO A MIS 3”, escribió en Instagram