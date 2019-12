En el pasado, Karen Schwarz y Rodrigo González se han visto enfrentados en Latina tras una serie de dimes y diretes que nunca fueron 100% confirmados. Tras haber sido amigos al inicio, ambos conductores tomaron caminos diferentes, aunque las polémicas y las indirectas jamás hayan cesado.

‘Mosca muerta’ fue una de las frases con las que Peluchín apodó a la esposa de Ezio Oliva. Esta rivalidad llevó a la animadora a migrar a América Televisión para estar alejada del escándalo. Tiempo después, retornó al canal de la avenida San Felipe para la conducción de Mujeres al Mando.

Desde la llegada de Cathy Saenz al programa matutino, el exconductor de Válgame Dios ha tenido fuertes críticas contra la exproductora de Esto Es Guerra. Las recientes críticas durante el matrimonio de Edison Flores y Ana Siucho por la presencia de la recordada ‘Mamacha’ llevaron a que se volviera tendencia en redes sociales.

Por eso, Saenz denunció violencia contra la mujer por el presunto acoso que vino sufriendo en las últimas horas. Entre llanto, comentó que recibió amenazas de muerte a su celular y que ni siquiera pudo salir a comer con sus papás tras el evento.

Ante esta situación, Schwarz tomó la palabra y quiso defender a su compañera. Ella narró su propia rivalidad con Peluchín y comentó que, a diferencia de su amiga, aprendió a curarse de los ataques.

“Si no te cae, no te cae. Pero esto es la TV, es nuestro trabajo. Otra cosa es que no te guste la otra persona. Mi cabeza está curada porque sufrí mucho, pero ahora veo a Cathy y para ella esto es muy fuerte, porque (él) incentiva a muchas personas a que la sigan insultando. Yo subo una historia con ella y no saben la cantidad de mensajes que recibo insultándola y no es justo”, declaró.

Karen también se refirió a la supuesta enemistad que existe entre Jazmín Pinedo y la exproductora de Combate, a propósito de un video que Rodrigo publicó en sus redes sociales y pidió no inventar historias.

“Si tú no conoces a Cathy, no conoces a Jazmín o a mí, no critiques. Aprende a conocer antes de criticar y sobretodo no inventar historias una tras otra, tratando de generar peleas entre Cathy y Jazmín, que es algo totalmente falso. No hay historia detrás. Somos tres mujeres tratando de trabajar de forma amigable y nos respetamos”, finalizó.

