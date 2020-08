La conductora de televisión, Karen Schwarz publicó unas divertidas imágenes que mantuvo bajo siete llaves. Se trata de su primer video que grabó para la plataforma Tik Tok pero que nunca vio la luz hasta hoy.

Así lo contó Karen a través de su cuenta en Instagram, donde explicó que no lo publicó porque no logró aprender la coreografía para el video ya que lo hizo cuando estaba a dos semanas de dar a luz a su segunda hija y le pesaba su pancita.

“Jamás pensé́ publicar este video pero amo reírme de mi misma y este fue mi primer intento en TikTok hace unos meses atrás. Como verán nunca me aprendí́ la coreografía, me pesaba la barriga (ya faltaba 2 semanas para dar a luz) y me rendí́, recién lo intenté luego de haber dado a luz y alguito me fue saliendo”, escribió en su red social.

Además, la esposa del cantante Ezio Oliva señaló estar muy emocionada por su regreso a la pantalla chica a través del programa ‘Modo espectáculos’ que verá la luz este miércoles 2 de setiembre a la 2 y 30 de la tarde por Latina.