Karen Schwarz anunció que ya no será parte de Latina Televisión. La presentadora compartió con sus seguidores un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó su gratitud con la casa televisora de la Avenida San Felipe.

“Cerrando capítulos. Gracias Latina. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la TV. Llegué siendo Karen y me voy llamándome ‘mamá', llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas, llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida. Llegué como comunicadora y hoy le sumo a esta pasión de la conducción mi sueño empresarial más grande llamado ‘Valente por Karen Schwarz’. En resumen gracias a Latina por estos lindos 11 años”, dijo la conductora en una publicación de Instagram.

Karen deja Latina Televisión tras la final de “La Voz Generaciones”, donde compartía roles con el conductor Cristian Rivero.

La esposa de Ezio Oliva fue parte de los distintos proyectos televisivos de Latina como “Yo Soy”, “Yo Soy Kids”, “La Voz Senior”, entre otros.

Ante su carta de despedida, varios de sus seguidores se preguntan a dónde irá a conducir Karen Schwarz, pero ella no ha brindado detalles al respecto, pero sí recalcó que se enfocará en su marca de ropa.

FIGURAS DE ATV LLEGAN A LATINA

El periodista Fernando Díaz dejó ATV para sumarse al elenco del programa “Arriba mi gente”, donde compartirá roles con Mathías Brivio, Karina Borrero y Santi Lesmes.

Además, la periodista Alicia Retto también se despidió de ATV para ser el nuevo jale de Latina Noticias.

Fernando Díaz llega a 'Arriba mi gente'

