OTRO TIPO DE TELEVISIÓN. Karen Schwarz fue entrevistada por periodistas del diario Ojo sobre el reportaje que hizo el programa Magaly TV La Firme sobre los chats privados de Sheyla Rojas con un amigo. La conductora expresó que no toca el tema en su programa porque le parece que se presta a críticas malintencionadas.

Karen Schwarz precisa que no puede dar su opinión porque siente que el tema no está claro. “Hay noticias que, con el equipo, hemos decidido no tocar, porque creo que se tienen que saber ambas versiones, son temas bastante complicados, no solo de comentar. Creo que hay historias detrás, que realmente se tienen que investigar, cuando esté completa podré dar mi punto de vista”, indica

La conductora menciona que las críticas e insultos que recibe Sheyla Rojas en redes sociales también afectan a su familia. “También prefiero no dar mi opinión. A pesar de todo lo que se ha visto de ella, es mamá, tiene un hijito, una familia detrás, que también sufre por todo lo que se dice, y por todo lo que ella pueda estar viviendo ahora mismo. En algún momento, yo también he sentido esa presión, uno puede ser fuerte, pero los que sufren son los que están a tu alrededor”, añade.

Finalmente indicó que ella prefiere no opinar sobre la vida de las figuras televisivas. “Más allá de analizar si está bien o mal, si es correcto o incorrecto, o si estamos de acuerdo o no, yo creo que somos seres humanos. Porque seamos personajes públicos no tenemos que ser ni ejemplo, ni el punto de ataque de algunos, de muchos o de nadie. Lo que cada uno haga queda en la conciencia de cada uno”, sentenció.

Magaly Medina sobre Sheyla Rojas - TROME