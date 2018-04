Karen Schwarz se siente contenta con rating de En exclusiva [VIDEO y FOTOS]

Karen Schwarz indicó que se siente contenta con el rating que alcanza su programa ‘En exclusiva’, porque están ‘subiendo de a pocos’.



“Ya tenemos dos semanas al aire, Panamericana es un canal ícono y de a pocos estamos consiguiendo nuestras metas. De lunes a vienes hemos ido subiendo en cuanto al rating, puntito a puntito, eso es superimportante porque la gente se está pasando la voz. Estoy contenta porque recibo mensajes lindos en redes sociales, en la calle, creo que esperaban eso de mí, un programa que entretenga y divierta”, comentó Karen Schwarz.



¿Tu programa es ‘blanco’?

No pongo adjetivos, no catalogo, trato de hacer un programa que me haga sentir bien y que como televidente, me guste ver. Hay algunos que querrán un espectáculo duro, otros más ligero, yo apuesto por esto.

Entonces, ¿te sientes cómoda?

Sí, comentamos del espectáculo sin ser cizañeros.



Es un lenguaje conciliador...

Claro, porque no somos nadie para juzgar a otros. Todos cometemos errores, sería la menos indicada para criticar a alguien.