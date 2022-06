Karen Schwarz cuenta que su boda religiosa con Ezio Oliva será en el 2023 y asegura que es una novia relajada. Están festejando los 10 años de Yo Soy y dice que son una familia.

“La boda religiosa será el próximo año. Según yo será en el 2023, pero todo puede pasar”, afirmó.

Cómo van los preparativos, ¿tú misma te estás encargando de todos los detalles?

Mira yo soy una novia bien relajada. Cuando me casé en Punta Cana fue un sueño para nosotros, algo simbólico. El civil lo realizamos aquí (Lima), una persona se encargó de mi matrimonio, yo me encargué del vestido y nada más. Yo no soy una novia pesada ni Ezio es un novio pesado. Yo le digo (a la organizadora): ‘Hay esta cantidad de presupuesto, has lo que puedas hacer y listo’. Creo que por eso disfruté tanto mi matrimonio, porque no estuve pendiente de nada, y creo que voy a hacer lo mismo para el próximo año.

No será una boda por canje.

Mira cada quien es dueño de manejar su matrimonio, su vida como mejor quiera, yo tengo otra forma de verlo, igual todo se respeta.

Será un momento especial porque estarán presentes tus dos niñas.

Lo que pasa es que nunca pensé en la boda religiosa, nunca estuvo en los planes, pero mi hija Antonia cuando estaba chiquita veía Disney, las princesas y se emocionaba viendo cómo se casaban. Entonces, le dije a Ezio: “Y si nos casamos para que vea a sus papás casándose”. La idea era hacerlo cuando caminara Cayetana (su segunda hija), pero por la pandemia ya no se pudo, así que para el 2023 para que las dos disfruten de la boda de sus padres.

Hablando de otro tema. Has visto las candidatas del Miss Perú, ¿qué te parecen las chicas?

Creo que muchas tienen posibilidades, quitémonos de la cabeza ese paradigma de que la más bella tiene que ganar. Creo que en el Miss Universo está demostrado que no la más bella es la que gana, es porque el jurado ve algo especial en esa persona. Este año va a depender mucho del jurado porque los televidentes vemos belleza nada más, las escuchamos en dos o tres oportunidades, pero el jurado hace el seguimiento del día a día y automáticamente se dan cuenta quién podría ser la Miss, así que todo puede pasar.

¿Tienes una favorita?

A mí me gustan tres, pero no voy a decir sus nombres. Creo que tienen mucho potencial para seguir preparándose y llegar al Miss Universo como Janick Maceta quien llegó superbién preparada al Miss Universo.

Están celebrando los 10 años de Yo Soy...

Yo Soy es estar como en mi casa, me siento muy cómoda, muy cuidada también. Siempre decimos que somos una familia y es verdad porque nos conocemos, hemos llorado, reído. Maricarmen es mamá, Ricardo es papá, yo soy mamá, entonces hemos ido creciendo.

Sientes que hay una evolución, desde tus primeros pasos en la conducción.

Sí. Yo me acuerdo de que terminé El último pasajero y jamás pensé en seguir en televisión porque había estudiado comunicaciones, y creía que si se presentaba otra oportunidad iba a ser bien difícil. En esa época Yo Soy no tenía el formato como backstage y cuando lo crearon me invitaron a ser parte, ahí fue donde Adolfo con mucho cariño me da la oportunidad de estar en el escenario con él y eso me ha dado un poco más de cancha y soltura para poder reírme hasta de mis propios errores.