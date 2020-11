Karen Schwarz se encuentra en el sur de Lima junto a su familia tras dar por finalizada su etapa en la conducción de ‘Modo Espectáculos’, programa que fue cancelado hoy por Latina . La conductora de TV decidió refugiarse en el amor de sus hijas y su esposo para pasar este amargo momento y recargar energías, ya que según el comunicado del canal, estarían preparando un nuevo espacio que saldría próximamente.

“Se a donde voy, de donde vengo. Aprendí que se vuela sin ego y a jugar la vida como un juego”, publicó en Instagram la conductora de TV junto a un video en el que se le ve relajada.

Karen Schwarz su mensaje tras la cancelación de ‘Modo Espectáculos’

De acuerdo al comunicado enviado por Latina, “Modo Espectáculos a partir de hoy no saldrá al aire”, pero aclara que “Karen sigue siendo artista de Latina y muy pronto la veremos de nuevo en pantalla, así que tengan paciencia que se vienen cosas muy buenas para ella y para el Latina Televisión”.

De otro lado, se señala que la salida del programa “no se debe a un tema de rating, sino que ha sido un tema conversado y llegado a buenos términos por la Gerencia de Programación y Contenido, Gerencia de Producción y la conductora”.

Desde el inicio de ‘Modo Espectáculos’, Karen Schwarz tuvo una dura competencia, ya que no solo empezó desde cero un espacio de entretenimiento en un horario dominado por ‘En boca de todos’ (América Tv), pero luego el regreso de Rodrigo González y Gigi Mitre a la pantalla chica hizo más complicada su permanencia, pues Latina fue perdiendo más audiencia.

RODRIGO GONZÁLEZ CELEBRA

Rodrigo González y Gigi Mitre celebraron con sus televidentes su aumento en el rating y destacaron que superaron en sintonía a Latina, su antigua casa televisora, la misma de la que salieron en malos términos por el ingreso de Cathy Sáenz a Mujeres al Mando.

“Gracias por elegirnos y gracias por preferirnos. Willax Televisión y Amor y Fuego subiendo cada día más y ahora por encima de Latina Televisión, muchísimas gracias por eso”, dijo emocionado el popular Peluchín.

“¿Para esto no me pueden poner bozal legal para que no lo diga no? La mejor respuesta es esta: te estamos ganando”