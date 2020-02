Karen Schwarz se disculpó una vez más con Anahí de Cárdenas luego que la mañana del miércoles tres de sus panelistas criticaran el look y el turbante de la actriz y cantante, quien se encuentra luchando contra el cáncer de mama y batalla día a día con los malestares que le deja la quimioterapia. La conductora en esta ocasión usó su cuenta de Instagram para poner un largo texto de perdón.

“Hola Anahí, no nos conocemos, pero el respeto que siento por lo mucho que sé de tí, es grande. Admiración por la fortaleza con la que asumiste esta enfermedad y la manera cómo ayudas a muchos a ver la vida desde otra perspectiva. Una vez más te pido disculpas de corazón. Conozco a Danitza y es un ser humano con un corazón enorme y por mi lado jamás se me pasaría ni por un segundo hacer mofa del dolor de otro. Yo estoy luchando por el respeto desde mi posición, por eso me duele mucho todo lo que se está diciendo y es totalmente falso. No entiendo y jamás entenderé las ganas de hacer daño. Mil disculpas una vez más”, dice el post de Karen Schwarz en Instagram.

Disculpas de Karen Schwarz a Anahí de Cárdenas

En tanto, la actriz a la única que le ha respondido tras el bochornoso comentario es a Danitza García, una de las críticas de moda que dijo “está de moda el turbante". Irónicamente y fiel a su estilo soltó un chiste negro que hizo reír a todos los usuarios. "Tranqui danitza! Lo tome deportivamente! Te mando un beso linda! Ya nos vemos para que me peines, sh verdad, soy calva! 🤣🤣perdón, chiste negro! ❤️❤️❤️❤️❤️ besos!”.

Sin embargo, eso no ocurrió con Cathy Sáenz y Karen Schwarz, quienes a pesar de las disculpas a Anahí, ella ni siquiera les respondió. Incluso, la 'mamacha’ tuvo que cerrar sus redes sociales ante la ola de ataques que ha sufrido desde que se desató este escándalo.

Anahí de Cárdenas le responde a Danitza García, estilista que criticó su turbante. (Foto: Captura de pantalla)

CRÍTICA DE MODA TAMBIÉN DE DISCULPA

Asimismo, Giulia Sammarco, otra de las personas que participó en esta crítica a Anahí de Cárdenas, le respondió a un usuario que la criticó y ella culpó a la producción porque "nosotras debimos ser informadas anticipadamente de a quién íbamos a “evaluar”

“Tienes absolutamente la razón... le he pedido humildemente disculpas a Anahí (en privado) pues no quiero aprovechar esta torpeza - por ignorancia absoluta de su situación - para jalar simpatías, Likes, nuevos seguidores y etc... Mi trabajo son las Obras por impuestos, estoy fuera del mundo artístico y no tenía ni idea del momento tan difícil por el que está pasando... perdón es lo único que puedo decir, ella no debió ser expuesta de esa manera y nosotras debimos ser informadas anticipadamente de a quién íbamos a “evaluar”. Eso nunca sucede, y así terminamos mortificando a personas admirables por su fortaleza y resiliencia”, agregó.

Crítica de moda también se disculpa con Anahí de Cárdenas por comentario desatinado.

VIDEOS RELACIONADOS

Karen Schwarz y Cathy Sáenz no hacen mea culpa tras crítica a Anahí de Cárdenas |TROME

Estilista le pide perdón a Anahí de Cárdenas por hablar de su look y ella le responde con chiste neg