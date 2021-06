Divertida, ocurrente y simpática, así es Karime Escander, la actriz que interpreta a Bianca en la telenovela ‘Dos hermanas’. Ella nos confesó que sueña con internacionalizar su carrera y extraña poder abrazar a su familia. A continuación entérate qué más nos contó.

Karime, ¿tienes algo en común con tu personaje Bianca?

Somos opuestas, incluso mi familia me lo ha dicho. Pero algo en común podría ser que ambas somos alegres y extrovertidas.

¿Qué personajes te gustan más? ¿Los de buena o mala?

Los dos tienen su magia, pero ser mala siempre es más divertido.

Tres palabras con las que te defines...

Perseverante, alegre y muy trabajadora.

¿Algún rumor de ti que te dio cólera o risa?

Cuando interpreté a uno de mis primeros personajes, las personas pensaban que yo también era así de malcriada y contestona. Eso me daba risa.

Si no te conocen, ¿cómo creen que eres?

Cuando recién me ven y ni siquiera me hablan, piensan que soy una persona creída o alzada. Luego me lo dicen entre risas.

¿Qué es lo que te pone de buen humor?

Ir a la playa.

No puedes vivir sin...

La música.

El amor es...

Libertad.

¿Cómo es el hombre de tus sueños?

Es una persona que tiene un buen corazón, con quien pueda reírme y que tenga metas y objetivos. Que busque crecer personal y profesionalmente.

¿Qué no soportas de una persona?

No hay algo que odie más que las mentiras.

De niña, ¿a qué te querías dedicar?

Yo siempre quise ser actriz. Incluso cuando tenía cuatro años estábamos viendo los premios Oscar y dije ‘yo de grande voy a estar ahí’. Era una niña con grandes sueños.

¿Qué es lo más ‘rochoso’ que te ha pasado?

He abrazado por la espalda a varias personas equivocadas. También soy experta en caerme (risas).

¿Qué es lo que más extrañas de la antigua normalidad?

Poder ver y abrazar a mi familia sin ese miedo al contagio. La mayor parte de ellos vive en Chiclayo y como no vivo con mis papás es más complicado.

¿Aprendiste algo nuevo durante la pandemia?

La pandemia me ha hecho darme cuenta de que tenemos que aprovechar el ahora y no dejar que la vida pase.

¿Cuál es tu sueño?

Formar parte de un proyecto internacional importante. Es la meta que quiero cumplir.