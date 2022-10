Karime Scander se confesó para Estás en Todas este fin de semana y habló de su verdadero amor fuera de la ficción. Y es que la actriz es directamente relacionada con Jorge Guerra, quien interpreta a Jimmy en AFHS, aunque confesó que su enamorado está muy lejos del mundo del espectáculo.

Según comentó, el joven que se robó su corazón se llama Ignacio y tienen cinco años de relación. “Nos conocimos hace mucho tiempo en la playa, él era amigo de un amigo y yo vi a mi amigo, fui a saludarlo y él estaba ahí. Al principio nada que ver, no pasaba nada, pero poco a poco fuimos hablando y fluyó la cosa. Yo tenía en ese momento 18 años, somos de la misma edad, él es exactamente del mismo año que yo. Yo soy de Chiclayo y él es de Lima pero ese amigo en común tiene familia chiclayana y por eso lo conocía. Todo se arregló para que nos conozcamos”, indicó la actriz.

Asimismo, reveló que a su novio le encanta ver la serie y siempre le pregunta de su trabajo con el elenco. “Él está feliz, le encanta, ve el programa, se mata de risa, es fan. Me pregunta del detrás de cámaras, le encanta, es súper fanático”, confesó Karime Scander, quien interpreta a Alessia Montalván en Al Fondo hay Sitio.

Por otro lado aseguró que no puede verse muy seguido con Ignacio por sus ritmos de trabajo. “Yo estoy todo el día grabando acá y él también está trabajando. Por ahí si un día termino de grabar temprano y él en su chamba está un poco más relajado, por ahí nos vemos un ratito. Vemos juntos la serie y después del capítulo cada uno se va hacer sus cosas”, indicó.

Además, Karime confesó que a su novio no le molesta que protagonice besos en la ficción. “Sabe que es parte de la chamba y que no significa nada más, es trabajo y felizmente estamos bien con eso. COnfiamos el uno en el otro así que no habría por qué molestarse o que haya un problema con eso. Ya ha pasado antes y él de lo más normal”, acotó la actriz.

La joven también reveló que aunque no han tenido muchas oportunidades de viajar juntos, hace poco volaron a Marruecos para la boda de una prima de él.

Finalmente, aseguró a que Ignacio no le gustan mucho las cámaras pero a veces le acepta subir fotos o grabar una historia en Instagram.

