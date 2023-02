Karime Scander, actriz que interpreta a Alessia Montalbán en la reciente temporada de ‘Al fondo hay sitio’, fue invitada al programa de Jesús Alzamora en YouTube.

Scander compartió detalles sobre el casting que realizó para unirse a la serie de América TV, su relación con Jorge Guerra, quien interpreta a ‘Jaimito’, y algunos aspectos personales que superó.

La intérprete reveló que estuvo al borde de realizarse una cirugía estética, debido a los comentarios hirientes que recibía por su físico de parte de conocidos

Karime Scander reveló que cometarios fueron hirientes

Karime indicó que las burlas sobre su apariencia física la lastimaron emocionalmente: “Me chocó. No dije nada, pero me hirió. Fue algo que ya la había superado (las burlas)”.

La actriz mencionó que tras este incidente tuvo una conversación con su enamorado sobre la posibilidad de hacerse tratamientos estéticos para aumentar su masa corporal: “Un día le dije para operarme. Me dijo ‘para mí eres regia’”.

“Rompí en llanto y le dije que no lo hago por mí, sino para que el resto le guste mi cuerpo, a todos quienes en redes me dicen eso”, indicó Scander y que tras reflexionar y recibir el apoyo de su pareja, decidió no operarse.

Por último, agregó: “Nunca se lo dije a nadie, lo mantuve en privado. Pero me sentí tan tonta”.

Karime Scander revela que pensó en operarse por las críticas por su físico. Video: YouTube

