La actriz Karime Skander, conocida por interpretar a ‘Alessia Montalbán’ en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, llegó al programa ‘En esta cocina...mando yo’ y confesó que en la vida real no es buena en la cocina, pues no sabe preparar ‘ni arroz con huevo’.

“Es la primera vez que llego a la cocina de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi y me ha encantado. Aunque todo fue una locura, me divertí mucho. Y llegué con Jorge Guerra (’Jimmy’), él y yo hicimos una gran dupla en la cocina. Él me sorprendió, pensé que lo haría peor (risas)”, comentó la actriz.

Asimismo, confesó que en la vida real no es experta en la cocina como su personaje de ‘Alessia Montalbán’ y su pareja, el joven Ignacio Montagne, siempre sabe a dónde ir por buena comida.

“Yo no cocino nada, no preparo ni arroz con huevo. No conquisto por el estómago, a mí sí me conquistaron con la comida, mi novio no cocina, pero sabe dónde ir por buena comida ”, relató

¿En qué proyectos estás ahora?

Ahora estoy con “Al fondo hay sitio”, y también quisiera hacer teatro y, en un futuro más lejano, hacer carrera afuera o emprender algún proyecto internacional. Soy comunicadora y también, con los años, me gustaría dedicarme a la producción televisiva.

Iniciaste tu carrera en televisión con Michelle Alexander, ¿te inspiras en ella?

A Michelle Alexander la quiero y respeto mucho, comencé mi carrera en televisión con ella y para mí Michelle y toda su productora ha sido una guía para mí, me ha enseñado un montón. Me encantaría poder seguirle los pasos a Michelle.

¿Y cómo te va en el amor?

A él no le gustan las cámaras, no le gusta este mundo, quiere estar lo más alejado posible, pero, igual, nos complementamos. Tenemos una relación de unos cuantos años y estamos bien, él me apoya en todo.