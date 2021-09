El reconocido reality musical “La Voz Perú” no solo fue una vitrina para artistas consagrados, sino una oportunidad para que los jóvenes talentos peruanos puedan darse a conocer en una época donde se necesita entretenimiento para olvidar los problemas cotidianos que trajo la pandemia del COVID-19.

Este es el caso de Karin Idol, quien con su talento salió elegida para las batallas, pero fue eliminada en la fase de conciertos tras caer en vivo, sin embargo, ganó reconocimiento, apelando a nostálgicas canciones del género anime, que sin duda a muchos nos recuerdan nuestras infancia. Ella habló con TROME sobre dicha experiencia y los retos venideros en su carrera como cantante.

¿Imagino que pese a no llegar a instancias finales en “La Voz Perú” esa experiencia te dio reconocimiento?

La verdad que sí. Ha sido una experiencia bien bonita y muy emocionante. Yo jamás había participado en ese tipo de concursos. Era mi primera vez, y he avanzado tanto desde mi audición a ciegas hasta las etapas de concierto en vivo para mí fue algo maravilloso. Además, conocer a los entrenadores y más cantantes que también difunden su música y es algo increíble.

¿Sentiste que la falta de experiencia en reality hizo que se te complicará en tu presentación de la “Voz Perú”?

Ha sido difícil poder adecuarme porque era algo nuevo, tener que estar concentrada con la banda, porque al ser un concurso todo es rápido. Tú ya tienes que estar preparada, porque son o dos tres pasadas que se hacen el mismo día. Eso fue algo increíble y tenía que hacer lo mejor de mí. Estoy feliz de que el público le guste todo lo que he estado mostrando en el escenario.

LIMA, 19 DE AGOSOTO DEL 2021 Sesión de fotos a la participante de Yo Soy, Karin Idol.

La corriente otaku es muy fuerte en el Perú, ¿tú cómo te sientes de ser una exponente en ese género musical a nivel nacional?

Estaba feliz de poder representarlos y que la gente se siente representada. Ha llegado lo que yo quería transmitir y que la “Voz Perú” tenga el género del anime fue muy bonito. Mi misión es hacer feliz a la gente y que disfruten con esto. Además, quiero que la gente conozca más a fondo el género del anime porque tiene bastante magia. Entonces, yo creo dándole una oportunidad van a encontrar un mundo muy bonito.

En la música tienes que tener harta paciencia.

Esta es una carrera que va lento y tienes que tener harta paciencia. Así que tengo que seguir mejorando. Hay que seguir adelante y esto ha sido un impulso para ser conocido “Karin Idol”. Estoy muy agradecida con Mike Bahía, Eva, Daniela, Guillermo y toda la producción, porque han valorado al esfuerzo que hay detrás.

¿Cuéntanos sobre tus emprendimientos?

Tengo merchandising y mi línea de ropa “Kuwai” para todas las chicas que les guste mi ropa. Eso quiero ofrecer y que las chicas puedan estar a la moda. También haciendo música para sacarlos en la plataforma digital y seguir haciendo actividades virtuales con mis seguidores.

¿Cómo te pueden contactar?

Pueden escribirme a mis redes sociales “Karin Idol Perú”

¿Cómo se dio el inicio en la música?

Yo he iniciado como ‘maid café’, es un sitio temático. Desde que estaba en el colegio me fascinaba el tema del anime y mi anime favorito era ‘Sakura Card Captor. Todo inició con una convocatoria a una cafetería temática en el 2012 y yo recontra tímida y lo intenté quedando elegida. Ahí aprendí mucho porque es una atención personalizada al público. Por las noches, se hacía show de la magia del anime. Me animaron a cantar en los jueves de karaoke y me anime a cantar. Ahí conocí mi voz, pues si antes cantaba era solo por mí. Al público le gusto mi voz y yo practicando con técnicas vocales y estudiando mejoré. . Y al público comenzó a gustarle todo eso, comencé a ganar seguidores porque les encantaba todo lo que le transmitía con las canciones, y poco a poco hice mi debut en el 2014 con una actuación en el teatro Julieta con los temas de anime que eran más recordados en la infancia de todos. Luego, comencé con un poco de rock con “Saint Seiya”.

La onda anime tiene muchos seguidores en Perú, ¿tú como lo percibes?

Muchos jóvenes lo comparten, a pesar que no son tan fan saben algunas series y Netflix también está poniendo series con éxito. Ya no es tan segmentando y se está uniendo todo. Las aventuras que hay en las historias son geniales, nos gusta porque comienzan a inspirarnos. Yo creo que nos recuerda nuestro niño interior y eso nos ayuda a ser más libres llena de fantasías y creer que se pueden lograr las cosas.

¿Qué anhelas conseguir en tu carrera musical’

Una de mis metas a futuro por el cual estamos avanzando este proyecto es ser una de las mejores representantes del género música Anime en Latinoamérica. Quién sabe, ser la voz principal en algún doblado sería un sueño maravilloso y espero se pueda cumplir.

TE PUEDE INTERESAR: