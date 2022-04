La perodista Karina Borrero afirmó que se siente cómoda en ‘Arriba mi gente’ y hace tiempo tenía ganas de hacer otras cosas.

“Yo he hecho noticieros y estaba un poco asustada, no sabía si iba a dar la talla, creo que me falta mucho todavía por aprender de mis compañeros, pero lo importante es que yo lo he disfrutado mucho”, señaló.

Un magacín es una dinámica diferente a un noticiero...

Evidentemente la estructura de un noticiero es seria, rígida, que me la sé de memoria, son espacios en los me siento muy confiada porque los he hecho durante muchísimos años, y ya quería hacer algo diferente, hace rato estaba esperando algo así.

Además, señaló que tuvo dudas cuando le hablaron del proyecto.

“Cuando me hablaron del proyecto y me dijeron que mi perfil encajaba, me preguntaba ‘¿será un noticiero en las mañanas?’. Luego me aclararon que era un magacín, que va a durar tres horas, que habrán otros conductores y van a hablar un poco de todo. Mientras más sabía del programa, más me ilusionaba. Yo me siento feliz y agradecida, me siento en familia”, aseguró.

De otro lado, afirmó que estar en ‘Arriba mi gente’ le permite ser natural y mostrar otras facetas.

“Por supuesto somos periodistas y hacemos este trabajo desde hace muchos años, pero también soy mamá, pareja, mujer, hija, también soy una persona que tiene ganas de emprender con algo propio. Creo que todos esos aspectos que me acompañan en la vida puedo traerlos a este espacio y hablar desde la naturalidad. A mí me han dicho: ‘Se tú’. Yo la verdad, me gusta mucho vacilar a mis amigos, hablar de diferentes temas, hablo con Gianella (Neyra) mucho de los niños. Tengo un canal de YouTube que se llama ‘La mamá de Cayetana’ y hablo con pediatras, especialistas. Entonces, lo bonito de este programa, es que puedo trasladar todo aquí”, indicó.

Arriba mi gente: ‘Shey Shey’ fue presentada como la quinta conductora del magazine de Latina

La popular imitadora Giovanna Castro apareció en el set del nuevo programa caracterizada como ‘Shey Shey’. Es por ello que tras las especulaciones de que Sheyla Rojas sería el nuevo jale del espacio, la producción no tuvo mejor idea de que la nueva presentadora aparezca disfrazada de la influencer que actualmente radica en México.

Y fue así que tras realizar una pequeña parodia, se reveló que quien estaba detrás de la caracterización era Giovanna Castro. Ella se mostró muy emocionada por la nueva etapa que inicia en el espacio.

“Gracias de verdad. Es un gusto para mi estar con todos ustedes (...) Van a disfrutar conmigo así que “Arriba Mi Gente” está para brindarle ayuda a todo el Perú y también hay humor y mucha alegría”, dijo.

