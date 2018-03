Karina Calmet apoya amenaza de muerte contra joven que se burló de su posible candidatura  [VIDEO y FOTOS]

Karina Calmet está mostrando su faceta más violenta en Twitter. Esta vez, la actriz se mostró complacida con un mensaje de un oficial de la marina en retiro que amenazó con quemar a joven que se burló de su posible candidatura.



El oficial de la marina en retiro identificado como Ramon Essenwanger le mostró su apoyo a Karina Calmet y dijo que quemaría al "maricón" que se burló de su candidatura. "Averigua y lo quemamos por maricón y mal hombre . Malcriado faltoso. Todo porque no es capaz de hacer nada bueno por el Perú", escribió el usuario de Twitter.



Karina Calmet le respondió que el joven que la amenazó "no se imagina lo que le espera". Al recibir una respuesta afirmativa, el oficial en retiro indicó que dejaría como piña colada al muchacho.



"Yo tengo 2 granadas tipo piña que lo van a dejar como colador. Me avisas flaquita. Ya lo tengo ubicado . Un beso pásala bien", le respondió el oficial en retiro a la actriz Karina Calmet. La publicación se viralizó en redes sociales.



Karina Calmet indicó que tras todo este fuerte intercambio de insultos y opiniones se tomará un descanso de las redes sociales. "Esta semana tendré varias entrevistas, se darán con grandes sorpresas. Besos amigos", escribió la actriz en Twitter.



Lo que despertó la furia de Karina Calmet fue que un joven comparará su posible candidatura con la de Susy Díaz. "Estimada @karinaCalmet, si es que decides lanzarte a la política (que es lo que se presupone de tu floro del color y bla bla bla), te juro que @deslengua_2 y yo haremos todo lo posible por el retorno de Susy Diaz, con la asesoría del Mero Loco esta vez. Advertida estás2, escribió el usuario en Twitter.

Karina Calmet y sus hijas