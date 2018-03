Karina Calmet insulta y amenaza a usuario que comparó su posible candidatura con la de Susy Díaz [VIDEO]

Karina Calmet protagonizó un lamentable intercambio de opiniones en Twitter con usuario que se burló del rumor de su posible candidatura. La publicación de la actriz sorprendió a propios y extraños por el grueso calibre de sus palabras.



El usuario comparó una posible candidatura de Karina Calmet con la de Susy Díaz. A la actriz no le gustó esta comparación e insultó al joven de la peor forma en Twitter. "Estimada @karinaCalmet, si es que decides lanzarte a la política (que es lo que se presupone de tu floro del color y bla bla bla), te juro que @deslengua_2 y yo haremos todo lo posible por el retorno de Susy Diaz, con la asesoría del Mero Loco esta vez. Advertida estás", fue la broma que desató la furia de Calmet.



La actriz, quien parece no tolerar las bromas sobre su posible candidatura, respondió de la peor forma. "Rezaré mucho por este pobre “señor”maricon hijo de mil putas. Yo digo y hago lo que me sale del forro de los cojones.

Pd: Si se quiere hacer el gracioso so baboso, por acá no es, en mi twitter puede irse a la mierda aspirante a chistoso.

Haré todo lo posible por averiguar de ud", respondió Karina Calmet.



La publicación de Karina Calmet provocó indignación en Twitter. Muchos usuarios consideran que la reacción de la actriz fue desproporcionada y que no está preparada para la política si su reacción a las bromas son los insultos.



El rumor sobre una posible candidatura de Karina Calmet empezó cuando la actriz anunció que se retira oficialmente de la actuación. "Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú. Mi vida y mi fortaleza la dedicaré a servir", escribió Calmet en Twitter.



Karina Calmet defendió su posición con otro mensaje en Twitter: "Lamento los comentarios de cuentas llenas de odio. Me reafirmo en lo que escribí. Seguiré trabajando por una vida más justa y equitativa para todos como lo vengo haciendo, por los derechos laborales y humanos que a todo peruano corresponde".

Karina Calmet y sus hijas