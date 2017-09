Karina Calmet arremete contra Mónica Sánchez y revela secretos de 'Al fondo hay sitio' [VIDEO y FOTOS]

Luego que Mónica Sánchez diera una entrevista al diario Perú 21, donde aseguró que no tenía ningún problema con Karina Calmet y no se explica en qué momento nacieron las rencillas con su excompañera en 'Al fondo hay sitio', la popular 'Isabella Maldini' decidió responderle a través de Twitter y reveló algunos secretos tras bambalinas de la exitosa serie de América TV.



"Me encantaría que se lo pregunten a ella (Karina Calmet) porque yo no tengo ningún problema con Karina. Ella siempre lo tuvo conmigo. No sé, yo me hago la misma pregunta: ¿Dónde empezó? ¿Qué le pasó? No tengo la menor idea”, comentó Mónica Sánchez en la entrevista.

Al Fondo Hay Sitio Al Fondo Hay Sitio Al Fondo Hay Sitio

Estas declaraciones fueron motivo suficiente para Karina Calmet para arremeter contra Mónica Sánchez y acusarla de gritarle delante de todos en maquillaje y producción. "Ese no ha sido el único abuso".



"La señora me gritaba delante de todos en maquillaje y producción para defender a Gustavo Bueno. Nadie hizo nada por mi por miedo, eso fue por mis ideas políticas. Yo le envié una carta notarial", contó Karina Calmet a través de su cuenta en Twitter.

1-Porqué este diario no me entrevista a mi?

Ok

Les respondo por acá.

La señora me gritaba delante de todos en maquillaje y producción para➡️ https://t.co/UNFg7QFXpY — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) 28 de septiembre de 2017

2- defender a Gustavo Bueno.

Nadie me hizo nada por mi: por miedo, eso fue por mis ideas políticas.

Yo le envié una carta notarial. https://t.co/UNFg7QFXpY — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) 28 de septiembre de 2017

3- ese no ha sido el único abuso.

En el tema del utero:

Una "dadora de vida" coherente no está de acuerdo con el aborto.

Gracias y buen dia https://t.co/UNFg7QFXpY — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) 28 de septiembre de 2017

Con esto queda claro que las rencillas llegaron hasta las grabaciones de 'Al fondo hay sitio', donde se especulaba que la relación entre Karina Calmet y sus compañeros en la serie era cada vez más insoportable.



Recordemos que las peleas interinas en 'Al fondo hay sitio' se originaron a partir de la crítica que Karina Calmet hizo en contra del actor Gustavo Bueno por defender a Verónika Mendoza, en la campaña electoral del 2016.

Karina Calmet se mostró muy molesta por la respuesta de Mónica Sánchez.

Hasta el momento, Mónica Sánchez no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Karina Calmet, pero estamos seguros que la guerra en redes sociales continuará.