Karina Calmet pide que no vayan a ver película peruana y ahora todos quieren ir a verla [VIDEO y FOTOS]

Karina Calmet pidió a sus seguidores que no vayan a ver la película peruana La Casa Rosada, del fallecido director ayacuchano Palito Ortega Matute. El rechazo de la actriz provocó una ola de solidaridad con la película y ahora se volverá a exhibir en el Cine Planet de Alcazar.



Karina Calmet considera que la película La Casa Rosada hace apología al terrorismo. "No vayan a ver esta película.

No cuenta la historia de lo que fue el terrorismo sino al revés.

Los que hemos vivido esa terrible parte de nuestra historia debemos exigir los medios no promuevan la APOLOGÍA.

Como peruanos somos responsables", escribió la actriz en Twitter.



Varios artistas y el hijo del director de la película le respondieron a la actriz. "Señora @karinaCalmet le pido respete la memoria de mi Padre Palito Ortega Matute, quien es más peruano que Usted. No sea irresponsable, no opine sin informarse!!. #TodosAVerLaCasaRosada #PalitoOrtegaMatute", escribió Renato Ortega.



Al respecto, el periodista Beto Ortiz también se sumo a la crítica contra Karina Calmet. "Lo que cuenta la película LA CASA ROSADA es exactamente la misma historia que nos contaron las madres de los jóvenes ayacuchanos asesinados por militares en la masacre de Los Cabitos. No le teman a la verdad. Vayan a verla con sus hijos", escribió el conductor de Beto a Saber en Twitter.



La Casa Rosada cuenta narra la historia de una familia peruana que vive en medio de la violencia social de los años 80 en la convulsionada ciudad de Ayacucho. En ese contexto la madre es asesinada, el padre sindicado como terrorista, desaparecido y conducido a un lugar de torturas (La Casa Rosada). Sus hijos, niños de 10 y 9 años, sin perder la fe, inician una incesante búsqueda pasando por una serie de situaciones difíciles, logrando hallarlo moribundo en un paraje donde hay centenares de muertos, salvándole la vida. A las semanas siguientes, cuando huían de la violencia a la ciudad de Lima, Adrián, el padre, es detenido nuevamente por las fuerza militares. Más información sobre la película aquí.



Beto Ortiz arremete contra Karina Calmet