Karina Calmet comparte lamentable noticia sobre sus hijas y desata su furia en redes [FOTOS]

Karina Calmet reapareció en TV y decidió hacerlo acompañada de sus hijas Yamile y Naelah. La actriz se mostró orgullosa de los logros que ambas han alcanzado hasta ahora. La primera se dedica al teatro musical, mientras que la segunda quiere hacer una carrera en el mundo del marketing.

Durante el reportaje, las hijas de Karina Calmet contaron que su mamá no tenía relación alguna con su personaje en Al Fondo Hay Sitio, Isabela Picasso Maldini. Según dijeron, la actriz no se pasea por la casa diciendo 'oh my'.

Ahora, Karina Calmet compartió una mala noticia en sus redes sociales sobre sus hijas. La actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' compartió su indignación ante un asalto perpetrado contra ellas. Según contó, esta es la segunda vez que ocurre.

"Que rabia tanta violencia, tanto robo, tanta impunidad.

Segunda vez en el año le robaron a mi hijas. Una vez con pistola,

Ahora su carro", escribió Karina Calmet en su cuenta Twitter.

La actriz mostró su molestia porque, sabiendo que sus hijas no son las primeras ni las únicas en ser víctimas de la inseguridad ciudadana, las autoridades no actúan con suficiente mano dura contra los delincuentes. Por eso, Karina Calmet manifestó que ella misma podría terminar con 'tanta lacra'.

"Algunas autoridades que ni de adorno sirven. No sé ustedes, pero yo soy muy severa y determinante, en una terminaría con tanta lacra", escribió Karina Calmet. Rápidamente, su mensaje fue retuiteado por sus seguidores.

Lamentablemente, la inseguridad ciudadana es uno de los problemas principales en el Perú. Según una encuesta de Pulso Perú publicada en setiembre de este año, el 75% de la población no se siente segura con la Policía Nacional.

