Karina Calmet:  "Mónica Sánchez es la persona más violenta e hipócrita que se puedan imaginar" [VIDEO] 

¡Porque la realidad supera a la ficción! Pareciera una escena de 'Al fondo hay sitio' pero no. Las peleas virtuales entre Karina Calmet y Mónica Sánchez continúan. Calmet perdió los papeles cuando la popular 'Charito' manifestó que por fin Isabela mostró su verdadero rostro.



"Hoy siento alivio porque finalmente se muestra tal cual es", escribió Mónica Sánchez en su cuenta personal de Twitter. Karina Calmet no quiso quedarse callada y agarró su teléfono móvil le mandó un misil a 'Charito'. "Mónica Sánchez es la persona más violenta e hipócrita que se puedan imaginar", escribió Karina Calmet en su cuenta personal de Twitter.



"Así, con su cara de bicho muerto, ni saben cómo grita y se le chorrea la baba mientras lo hace... ¡Da terror!", agregó Karina Calmet en Twitter.



Karina Calmet

¿Cómo inició todo?



Karina Calmet protagonizó un lamentable intercambio de opiniones en Twitter con usuario que se burló del rumor de su posible candidatura. La publicación de la actriz sorprendió a propios y extraños por el grueso calibre de sus palabras.



El usuario comparó una posible candidatura de Karina Calmet con la de Susy Díaz. A la actriz no le gustó esta comparación e insultó al joven de la peor forma en Twitter. "Estimada @karinaCalmet, si es que decides lanzarte a la política (que es lo que se presupone de tu floro del color y bla bla bla), te juro que @deslengua_2 y yo haremos todo lo posible por el retorno de Susy Diaz, con la asesoría del Mero Loco esta vez. Advertida estás", fue la broma que desató la furia de Karina Calmet.



La actriz, quien parece no tolerar las bromas sobre su posible candidatura, respondió de la peor forma. "Rezaré mucho por este pobre “señor”maricón hijo de mil putas. Yo digo y hago lo que me sale del forro de los cojones.



Pd: Si se quiere hacer el gracioso so baboso, por acá no es, en mi twitter puede irse a la mierda aspirante a chistoso.

Haré todo lo posible por averiguar de ud", respondió Karina Calmet.