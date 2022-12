La actriz Karina Calmet está de regreso y es que los últimos cinco años vivió y estudió en España, y dice que es fan de ‘Al fondo hay sitio’ y que el público aún recuerda con mucho cariño a Isabella Picasso.

“Creo que necesitaba un respiro y no solamente de ‘Al fondo hay sitio’, sino que desde que comenzó ‘NubeLuz’ y seguí con el ‘Miss Perú’ no dejé de trabajar. Entonces, dije ‘me voy a tomar un tiempo’ y con mi hija mayor, que también es actriz, nos vamos a ver cómo es el tema del arte , de la actuación en España y nos quedamos varios años por allá”, afirmó.

¿Estás reencontrándote con la familia, amigos y tu público?

Exactamente, tengo recién un mes aquí. Regresé para el matrimonio de mi hija.

Por cierto, se hizo viral un video tuyo bailando en el matrimonio de tu hija la canción de ‘Al fondo hay sitio’.

Imagínate la sorpresa que me dieron, me quedé paralizada porque era la primera vez que escuchaba la música en vivo. Toda la gente coreando, fue emocionante el momento, el matrimonio, todo. El regreso ha sido para mí todo una fiesta, no deja de sorprenderme el cariño de las personas.

¿La gente aún te recuerda como Isabella?

Sí, estoy muy agradecida porque también recuerdan el ‘Miss Perú’ y otras cosas que hice. Pero definitivamente Isabella los ha divertido mucho por tantos años y también sé que siguen pasando (la serie) en las pantallas así que me parece muy divertido porque hay gente que me sigue viendo en las repeticiones.

¿Es Isabella uno de los personajes más importantes de tu carrera?

Creo que cada etapa de mi vida tiene un lugar especial. Desde mi época en el atletismo, el de las reinas de belleza y la actuación. Pero, sin duda, yo estuve bendecida con ‘Al fondo hay sitio’.

¿Has visto actualmente la serie?, pues ha regresado con gran éxito...

Creo que esta familia Montalbán con (Giovanni) Ciccia a la cabeza son maravillosos, es un gran acierto el meterlos porque la están haciendo linda. Los guionistas son unos genios y soy fan de la serie.

¿Y podría regresar Isabella?

Creo que lo que Dios tiene planificado para mí es lo que va a pasar. De pronto si se les ocurre, no sé, que regrese Isabella nos ponemos de acuerdo y, si no regresa es porque creo que se cumplió lo que se tenía que cumplir con el personaje. Pero estoy superagradecida con estos años lindos y maravillosos, y superfeliz de ver cómo mis compañeros y este equipo espectacular sigue triunfando.