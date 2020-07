UN TRIANGULO AMOROSO. Karina Rivera se convirtió en tendencia esta noche después de que el programa Magaly TV La Firme emita un reportaje donde la aún esposa de su actual pareja la acusa de haberse metido en su matrimonio y causar una grita emocional en su hogar.

“Tengo hijos que han sufrido por esto, no ha sido nada fácil, me ha dado una depresión severa porque yo no esperaba que pase una cosa así, esta mujer ha venido al ataque con todo porque se estaba separando de su marido”, dijo la esposa de la actual pareja de la exconductora.

Además, la señora le advierte a Karina Rivera que su esposo no es ninguna perita en dulce. Durante el reportaje, se mostraron escenas de la exconductora de televisión junto al esposo de la denunciante.

Hace una semana, Karina Rivera comunicó a los medios que había empezado un romance, sin embargo, según la aún esposa de su actual pareja, la exconductora “se metió en su matrimonio y le movió la c(...) a su esposo”.

Karina Rivera: Envuelta en un problema de alcoba (TROME)

