TODO POR AMOR. Karina Rivera utilizó unos minutos de su programa, los finales, para pronunciarse sobre las acusaciones que hace la exesposa de su actual pareja, la cual acusa a la conductora de causarle depresión por romper su matrimonio.

Karina Rivera afirma que ella no tiene nada que ocultar. “Si me permiten todos en el estudio y en sus hogares también, la semana pasada en la conferencia de prensa que tuve previa al programa, respondí tranquilamente que estoy en una relación. Lo dije porque no tengo nada que ocultar, saben que yo no soy de hablar de mi vida privada y de estar vinculada, mucho menos, a escándalos”, indica.

La conductora afirma que se siente afectada sobre todo por los comentarios que reciben sus hijos. “De ayer a hoy me han tildado de todo (...) Han escrito en mis redes sociales, en las redes sociales de mis hijos los mayores insultos posibles que yo haya podido leer alguna vez”, precisa.

Finalmente, Karina Rivera acusa al programa de Magaly Medina de incurrir en una práctica poco ética. “Estoy en pareja desde enero del 2020 con una persona que esta separada desde febrero del 2019, no en febrero de este año como se dijo en el reportaje. La información dada en el día de ayer falta a toda la ética. Lamento el daño que han ocasionado a mi familia, soy una mujer que ha construido su vida en base a valores, me encuentro plena y feliz”, dice.

