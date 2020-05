Bastante afectada. Karina Rivera no pudo contener las lágrimas al conocer el caso de una señora que vive en un asentamiento humano en condiciones de extrema pobreza.

La conductora se conectó con la señora, quien era entrevista por un reportero del programa Tengo Algo que Decirte. “Tengo cuatro hijos, mi hija está delicada de salud, no tengo pañales, no tengo para darles de comer. Mi esposo no está trabajando”, cuando la mamita.

Karina Rivera indicó que se le partía el alma y le pedía a su reportero que por favor le diera algún tipo de ayuda. El reportero explicó que la señora, de nombre Paulina, fue quien le pidió ayuda con una bandera blanca para que los camarógrafos del programa se acerquen.

La señora Paulina también contó que no tenía dinero para poder pagar el recibo de la luz. Fue en ese momento que Karina Rivera se mostró muy afectada y rompió en llanto. “No puede ser que esta sea la situación (...) nadie quiere ver a su madre (...) Estamos próximos al día (...)”, dijo la conductora, quien no pudo terminar la frase y dio pase a Lady Guillén.

Karina Rivera llora por caso social - Trome

