Karina Rivera revela la verdad de su salida de 'Karina y Timoteo' y su relación con María Pía | VIDEO

Karina Rivera reveló en una reciente entrevista la verdad detrás de su salida del programa 'Karina y Timoteo' que se emitió a fines de los 90´s en América TV. Por su embarazo, la conductora tuvo que abandonar el programa y en su reemplazo llegó María Pía Copello. ¿Esa fue toda verdad? Parece que no.

Si bien el cambio de conductora fue cuestión de semanas. Luego de su 'descanso', Karina Rivera estaba confiada en que regresaría al programa infantil, sin embargo, la producción tenía otros planes.

"Me dijeron: no Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo y luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y que lindo en un programa infantil hablar de un niño, entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wo’, ¿no?”, comentó Karina Rivera en Action Media Web.

La rubia animadora indicó, además, que ella fue quien propuso a María Pía Copello como su reemplazo sin imaginar que no volvería nunca más al espacio para niños.

"Yo propuse a María Pía, propuse a Ana Karina porque la había tenido de invitada, pero ella como se estaba preparando para Viña del Mar y estaba muy metida en la música (…) pero a mí no me habían dicho que no iba a volver. Di a luz y al siguiente sábado el programa se llamó "María Pía y Timoteo", añadió Karina Rivera.

Como se recuerda, María Pía llegó al programa a la siguiente semana de la salida de Karina Rivera pese a que el espacio de TV continuaba llamándose 'Karina y Timoteo'.

"La reacción de Timoteo fue que se enamora de ella (María Pía) y yo sentí un puñal, me dolió tanto. Me dolió mucho", puntualizó Karina Rivera.

A inicios del 2000, el programa tomó otro rumbo y pasó a titularse definitivamente 'María Pía y Timoteo' con una extensa temporada que duró 7 años.