Karina Rivera rompió su silencio tras las fuertes acusaciones que recibió de parte de la expareja de su novio, quien la señaló como la ‘manzana de la discordia’ en su relación de más de 20 años. Al respecto, la conductora negó dichas afirmaciones.

“No tengo nada que hablar de mi vida privada, no salgo con personas que tengan un compromiso, no soy ese tipo de mujer. Yo salgo con una persona separada, si hay algún problema en la familia o interna, no es mía, yo sé con quién salgo. Yo soy una persona divorciada, no me voy a correr porque yo sé que no estoy haciendo nada malo”, indicó Karina Rivera en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, Karina Rivera precisó que Alejandro, su actual novio, es una persona que conoce de la infancia y que nunca ha estado involucrada en situaciones así pues es una persona íntegra.

“Alejandro es una persona que conozco desde la infancia, hemos crecido juntos, yo estoy feliz con mi conciencia. Totalmente (descarta haberse metido en la relación), conozco a la familia, los hermanos. Si tiene algún problema ella, creo que no es conmigo ¿no? Creo que tiene que terminar de finiquitar, como te digo, yo salgo con una persona que está separada hace año y medio”, puntualizó.

Karina Rivera rompe su silencio - TROME