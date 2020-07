A través de su cuenta de Instagram, Karina Rivera envió un mensaje de paz y reflexión luego de haber recibido fuertes acusaciones de la expareja de su actual novio, quien la acusó de ser una ‘rompe hogares’ y de haberse metido en su matrimonio.

Conductora de ‘La Ruta del amor tuvo que desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram debido a que los usuarios la cuestionaron y criticaron duramente.

“Supera el enojo con tranquilidad; supera la maldad con bondad; supera la mentira con verdad; el ruido con el silencio y el odio con el amor”, se lee en el mensaje que puso Karina Rivera.

Karina Rivera y su mensaje en Instagram

La noche del martes, Karina Rivera se convirtió en tendencia esta noche después de que el programa Magaly TV La Firme emitió un reportaje donde la aún esposa de su actual pareja la acusa de haberse metido en su matrimonio y causar una grita emocional en su hogar.

“Tengo hijos que han sufrido por esto, no ha sido nada fácil, me ha dado una depresión severa porque yo no esperaba que pase una cosa así, esta mujer ha venido al ataque con todo porque se estaba separando de su marido”, dijo la esposa de la actual pareja de la exconductora.

