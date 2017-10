Orlando Fundichely no puede estar más feliz por el éxito que viene teniendo su hija. Desde que ganó el Chacla Lima Teens, la hija del actor y Karina Rivero ha llamado la atención de los medios y las casas de modelaje.

Con solo 17 años, Doris Fundichely, hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera, ya mostró sus primeros pininos en el arte. Ella ha realizado campañas de modelaje antes de ser coronada como la Miss Chacla Teen.

"Nunca me hubiera imaginado que podría ganar un concurso así. Aunque confieso que desde chiquita me llamó la atención. El problema es que yo era muy tímida", aseguró Doris, La hija de Karina Rivera y Orlando Fundichely.

"Una amiga que ganó el año pasado me animó a participar. Ella me dijo que sí podía hacerlo, así es que tomé la decisión. Me inscribí y como soy menor de edad, llegué a mi casa con la ficha para que mi mamá la firmara. Ella se sorprendió mucho, pero respetó mi decisión", contó Doris Fundichely en exclusiva para Trome.

Su padre, el actor Orlando Fundichely parece ser su fan número uno, pues siempre comparte y manda hermosos mensajes sobre la actuación su hija en sus trabajos. Esta vez, no fue la excepción.

Luego de ver la portada que había protagonizado su hija, Orlando Fundichely mandó un tierno mensaje en sus redes sociales. En él, felicitó a su pequeña hija por todo el trabajo que viene realizando y halagó la belleza de su esposa, Karina Rivera.

“¿Qué te puedo decir? ¿Qué se me cae la baba? Por supuesto que sí. Bella como su madre #LaBebitaDePapá”, escribió Orlando Fundichely en su cuenta de Instagram junto a la portada de Trome en la que aparece su hija.

https://trome.pe/familia/hija-orlando-fundichely-karina-rivera-le-gustaria-postular-miss-peru-fotos-64652?foto=1

Al parecer, para la hija de Karina Rivera y Orlando Fundichely solo se vienen cosas buenas. Su victoria en el certamen de belleza le ha abierto muchas puertas y ahora espera poder continuar con sus estudios para empezar su carrera artística.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.