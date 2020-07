Pasó la página. La conductora de televisión, Karina Rivera se animó a contar que hoy vive un bello romance con un hombre que no es del medio artístico, dejando en claro que ya superó su divorcio del actor, Orlando Fundichely.

“Contenta en estos momentos, puedo decir que sí he encontrado el amor y no es alguien del medio. En el amor uno no dice de quién enamorarse. Estoy muy contenta y tranquila. He vivido el amor en tiempos de cuarentena”, señaló Karina Rivera en una entrevista para El Popular.

Karina comentó que la relación inició de manera formal desde enero de este año pero se conocen desde hace mucho tiempo. Aunque no viven juntos, sus hijas lo conocen porque han pasado los fines de semana juntos.

Sobre cómo manejan su relación durante esta pandemia señaló: “No voy a decir que no (es difícil) pero tampoco es imposible. Hemos encontrado nuestras maneras”.

Karina Rivera no solo pasa un buen momento sentimental sino también laboral porque este lunes 13 de julio estrenará el programa ‘Rutas del amor’ por Latina.