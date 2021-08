Karina Rivera y Timoteo se reencontraron en el programa ‘Mi mama cocina mejor que la tuya que se emitirá este domingo a las 7 pm, por América TV. La oncudtora cuenta algunos detalles de su experiencia junto al querido dragoncito.

“La pasé super, me divertí mucho, pero da nervios cocinar en tan corto tiempo. Me encantó reencontrarme con Ricardo, nosotros tenemos mucha química, tuvimos mucha compatibilidad en la cocina, aunque también me hizo renegar”, indicó Karina Rivera.

¿Sabes cocinar?

Aprendí a cocinar en la pandemia, el pastel de espinaca con acelga y el locro me salen muy ricos. Antes no tuve tiempo para aprender a cocinar porque siempre estaba trabajando. Durante doce años trabajé sin parar de lunes a domingo. Yo nunca conquisté por el estómago, conquisto con mi esencia.

¿Y qué tal la competencia?

Germán y Michael son muy divertidos, y aunque hicieron algunas locuras en la cocina, sí saben cocinar, creo que la pandemia ha hecho que todos aprendan a sobrevivir.

¿Y qué te parece la dupla formada por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi?

Ambos son lindas personas y me parece lindo que estén en una buena etapa de su vida, a muchos esta pandemia les ha caído de maravilla.

Cambiando de tema, ¿en qué momento de tu vida estás?

En un momento para mí, estoy haciendo manualidades, armo juegos educativos con reciclaje y también estoy pintando piedras y lienzos, y encontré aquí un espacio de calma, un espacio para desestresarme y relajarme.

¿Cómo está tu corazón?

Mi corazón está bien, feliz y tranquilo, desde hace un buen tiempo.

¿En qué proyectos estás ahora?

Estoy en mis redes y preparando proyectos, esperando que todo vaya bien. Extraño trabajar, extraño la televisión, pero también disfruto mi tiempo en casa.