Karina Rivera visitó el set del conocido programa En boca de todos, donde se reencontró con Timoteo, en un emotivo momento, en el que recordaron el popular espacio infantil de América, que durante años fue el preferido de varias generaciones.

Karina estuvo siendo entrevistada por las conductoras de “En boca de todos” y la producción del programa de entretenimiento la sorprendió con la inesperada presentación de Timoteo, Ricardo Bonilla.

El pintoresco personaje hizo su aparición y tuvo unas palabras para su compañera, con quien compartió roles en el desaparecido programa “Karina y Timoteo” (1995-1999).

“Siempre te he seguido y siempre te he adorado. Sabes muy bien lo mucho que te quiero. Siempre te dije que cuando yo sea grande me voy a casar contigo”, expresó Timoteo. En sus ojos se podían apreciar algunas lágrimas de emoción.





Karina Rivera y ‘Timoteo’ tuvieron emotivo reencuentro

Rivera se mostró muy emotiva por reencontrarse con su pareja televisiva y señaló que Timoteo tiene un lugar especial en su corazón.

TIMOTEO TIENE UN LUGAR ESPECIAL EN MI CORAZÓN





“Es el peluche de toda mi vida y lo será siempre. A pesar de que conocí a otros ‘dragoncitos’, Timoteo tiene un lugar súper especial”, dijo Karina.

“Me encanta que esté pasando esto (su reencuentro) en América TV, donde conocí a Timoteo. Muchas gracias a ‘En boca de todos’ y a todo el público que de verdad siempre me han sorprendido”, señaló.

