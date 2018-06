Karla Casós afirma que ser madre es "la bendición más grande" [FOTOS]

Recordada como la ‘Angelina Jolie peruana’, la modelo y empresaria Karla Casós estrena hoy el programa ‘Desafío Mujer’ por ATV+, pero antes respondió este divertido cuestionario.



El amor es...

El sentimiento más puro que puedo recibir de mis mellizos.

Compararte con Angelina Jolie fue...

¡Divertido! En algún momento le saqué ventaja.



Ser madre es...

La bendición más grande que recibí de Dios.



¿Cuáles son los valores principales que te inculcaron tus padres?

Amor, respeto, honestidad y lealtad.



¿Cómo se llaman tus bebés y por qué les pusiste esos nombres?

Mía Karlie porque es mi versión chiquita y Alessandro porque es un bebé muy romántico.



El estreno de ‘Desafío Mujer’ es...

Un verdadero desafío. Me hace feliz volver a la televisión.

¿En tu programa desarrollarás un personaje o serás tú misma?

Seré la misma que se ve todos los días en el espejo, con ganas de ser su mejor versión siempre.



¿Cuál es el mejor regalo que te pueden hacer?

Me derriten las fotos con mis hijos. ¡Todas!



Defínete en tres palabras...

Valiente, luchadora y madre.



¿Qué te dicen las personas que te reconocen en la calle?

¡Es verdad, te pareces a Angelina Jolie!



¿Cómo defines el divorcio?

La mejor decisión cuando no hay más vuelta que dar.



La parte de tu cuerpo que no te gusta...

De chiquita me veía muy alta, ahora me siento bien.

La muerte es...

Dolorosa cuando pierdes a alguien muy tuyo, como un familiar.



¿Cuántos pares de zapatos tienes?

Más de cincuenta, de todos los diseños y colores.



¿A qué le temes?

A las agujas.



¿Alguna vez te estafaron? ¿Cómo?

Sí. Me estafaron sentimental y económicamente a la vez.

No te gustan las personas que son...

Deshonestas. Las que esconden su verdadero rostro detrás de una sonrisa.



Un deseo por cumplir...

Viajar con mis hijos por el mundo.



¿Un sabor que te recuerde la infancia?

Las manzanas dulces.