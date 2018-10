Luego que Karla Casós anunciara que está separada de su esposo, Piero Díaz, después de casi cuatro años de matrimonio, esperando que "el Poder Judicial acelere los procesos legales de alimentos y divorcio que afronto", ahora su expareja le contestó sobre el supuesto abandono de hogar que denunció la conductora de televisión.



Karla Casós, quien es madre de dos mellizos con Piero Díaz, informó que desde hace varios meses tomó la decisión, pero quiere evitar cualquier especulación sobre su vida privada.



"Están frente a una Karla Casós nueva, renovada, llena de amor por partida doble, realmente estoy en un buen momento de mi vida, llena de felicidad, de mucha responsabilidad, pero sobre todo me siento muy bendecida de tener a mis hijos y verlos día a día", indicó la conductora de televisión.



Ante esto, Piero Díaz decidió responder con un largo mensaje en sus redes sociales rechazando "tajantemente las acusaciones" de Karla Casós "al afirmar que abandoné el hogar y que dejé en desamparo total a mis pequeños".

Karla Casós y sus mellizos

"No me avergüenza decir que la Sra. Karla Casós me exigió retirarme de la casa que como familia compartíamos, debido a mi negativa de consentir decisiones que menoscababan mis valores y que ella tomaba en perjuicio de mis familiares directos", inició su mensaje Piero Díaz.



Karla Casós contrajo matrimonio en Chiclayo con Piero Díaz en el 2014. Después de mucho esfuerzo, la modelo y conductora de TV anunció su embarazo en el 2017 de mellizos.



Según el empresario, la conductora de televisión impide que pueda ver a sus hijos: "Al darse la separación conyugal, nunca pensé en dejar de ver a mis dos menores hijos Mia Karlie y Pierre Alessandro. Pero desde ese día la señora Karla Casós, utilizando argucias, me impidió -e impide hasta el día de hoy- el poder visitarlos. Como ella declara ante los medios, que “sufrió y lloró mucho”, yo también sufrí y lloré al verme alejado de mis pequeños, los cuales también necesitan de mí, como yo de ellos", agregó.



Díaz también mencionó que es "falso" que no se haga cargo "económicamente" de sus hijos, "pues tengo todos los vouchers de los depósitos realizados mes a mes", sostuvo sobre las declaraciones de Karla Casós.



Y tal como Karla Casós, el empresario también quiere que "culminen los procesos legales, siempre a favor de mis menores hijos".



"Todos los demás detalles, serán resueltos en la privacidad de la vía legal correspondiente. Deseo de todo corazón que no se utilice este tema tan delicado para figurar y mas bien, podamos agilizar los procesos legales para encontrar la estabilidad emocional que mis pequeños tanto necesitan", finalizó la expareja de Karla Casós.