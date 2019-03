Karla Casós explicó por qué sus mellizos no pueden ver a su padre: "Yo espero que se ajuste a la realidad"

La ex modelo Karla Casós explicó por qué sus mellizos no pueden ver a su padre, el empresario Piero Díaz Pezo, hace un año cuando se difundió que se habían separado.

Según Karla Casós, su ex esposo no ha "buscado" a los menores. "Tengo un récord telefónico que lo prueba, tengo los correos, mi abogado no ha recibido nada, no hay ningún interés de él por querer verlos”, dijo la también empresaria en declaraciones a El Popular.



Karla Casós contó que pidió ayuda al Ministerio de la Mujer por su caso porque su ex pareja se presentaba "acompañado de su pareja, no sé quién es", aunque no quiso dar más detalles.



Karla Casós sostuvo que durante el 2018 asumió sola los gastos de salud y educación de los mellizos.



"Recientemente un juez ordenó que pase monto mínimo hasta que salga el veredicto final, yo espero que se ajuste a la realidad, porque lo que está pasando no alcanza ni para el nido. No le voy a permitir que dañe mi imagen, la publica soy yo, no él. He presentado mis argumentos, mi archivo, mi sustento desde que nos casamos y las autoridades han dictaminado que esta persona si me hizo daño", dijo Karla Casós al citado medio.



Asimismo, Karla Casós indicó que sus mellizos ven como figura paterna a sus tíos, que son sus hermanos mayores, más no a su padre.



Karla Casós finalizó comentando que su madre y ella han criado a los menores. "Mis hijos están felices", concluyó.



Karla Casós contrajo matrimonio en Chiclayo con Piero Díaz en el 2014. Después de mucho esfuerzo, la modelo y conductora de TV anunció su embarazo en el 2017 de mellizos, sin embargo, en 2018 anunció su separación, aduciendo que había sido víctima de "maltrato psicológico".