Karla Casós sobre separación de su esposo: "He sido víctima de maltrato psicológico durante todo este tiempo"

Llegó Halloween y Karla Casós no perdió la oportunidad de disfrazarse como ‘Maléfica’, personaje que protagonizó la actriz Angelina Jolie, quien estuvo en nuestro país hace unos días.



¿Qué te parece el personaje de ‘Maléfica’?

La película la disfruté bastante y sigo mucho a Angelina, porque es una actriz admirable por todas las causas que apoya. Hace poco estuvo en Lima y me pareció increíble que ayude a los venezolanos.



¿Tienes algún parecido con ese personaje?

No tengo absolutamente nada de ‘Maléfica’, soy una niña atrapada en un cuerpo de mujer, pero sí tengo similitudes con Angelina, porque tuve una operación para prevenir el cáncer, ambas tenemos mellizos, me casé y divorcié, al igual que ella.



¿Le has cerrado las puertas al amor, tras tu separación con Piero Díaz?

Estoy profundamente enamorada de mis mellizos y ocupada en mi trabajo, así que no hay nada más que me interese por el momento.



El padre de tus hijos comentó que lo botaste de tu casa y que no los dejas ver a tus pequeños…

Yo soy la que está solicitando el régimen de visitas, nadie más. Todo se lo dejo a Dios, no le puedo dar brillo a un metal que no es plata.



¿Hubo infidelidad o agresión en tu relación?

Todo está registrado en el Poder Judicial. Son tres demandas las que tiene y estoy iniciando una más, porque necesito y voy a luchar por mi tranquilidad. He sido víctima de maltrato psicológico durante todo este tiempo.



¿Esperas que se haga justicia, así sea la pena que sea?

Sí, así sea la pena que sea. Me da mucha tristeza por él, pero las equivocaciones y malas decisiones tienen un precio bastante alto. Hay que ser consecuente con las acciones.



Emocionalmente, ¿estás bien?

He sido diagnosticada de fibromialgia (dolor y sensibilidad muscular generalizados). He guardado muchas cosas y eso me hizo mal. Eso enferma el alma y el cuerpo. He estado en emergencia un par de veces, cada vez que al señor se le ocurría hacer sus descargos por Internet.